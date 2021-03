Giocare d’anticipo per conquistare la pole nella corsa al Kun. Il programma di lavoro della Juventus è chiaro: approfondire i contatti al più presto per cristallizzare la possibilità di accordo con il centravanti argentino. Lunedì sera il Manchester City ha reso ufficiale l’addio a Sergio Aguero a fine stagione. Dopo undici anni al top l’ex genero di Diego Armando Maradona, a 32 anni abbondanti, chiude la sua felice avventura in Premier League e punta a una nuova esperienza ricca di ambizioni.

Advertisements