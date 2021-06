La prima grande sorpresa dell’Europeo è l’eliminazione dell’Olanda agli ottavi. La Repubblica Ceca batte gli Oranje 2-0 con i gol di Holes e Schick (al 4° centro in questa competizione) e vola ai quarti dove sabato 3 luglio sfiderà la Danimarca a Baku. Pomeriggio decisamente negativo per l’Olanda che a inizio ripresa è rimasta in dieci per l’espulsione (dopo consulto con il Var) di De Ligt.