Vittoria agevole contro la Svizzera e punteggio pieno nel girone: saranno i lusitani gli avversari degli Azzurrini nei quarti di finale. Finale da incubo per l’Inghilterra, che va a casa in extremis contro i croati

Il Portogallo batte la Svizzera, vince il girone a punteggio pieno e sfiderà l’Italia ai quarti di finale. Tutto semplice, per la squadra di Rui Jorge, che regola con un secco 3-0 gli elvetici e si conferma la squadra migliore vista in questa fase a gironi. Passa come seconda la Croazia, che perde per 2-1 contro l’Inghilterra ma va avanti per la differenza reti. Un finale schock, quello di Capodistria: agli inglesi servivano due gol con sconfitta della Svizzera per passare, e fino al 92’ ai quarti c’erano proprio i Tre Leoni di Boothroyd. Al 92’, però, la rete di Bradaric ribalta ancora la classifica e porta i croati alla fase a eliminazione diretta. Passa anche la Francia, che dopo aver perso la prima contro la Danimarca, batte anche l’Islanda (2-0) e supera il girone come seconda, alle spalle proprio della nazionale scandinava che non ha avuto problemi contro la Russia (vittoria per 3-0). Si completa così il quadro dei quarti di finale: Olanda-Francia, Danimarca-Germania, Spagna-Croazia e Portogallo-Italia. Si comincia il 31 maggio, il 3 giugno sono previste le semifinali e il 6, a Lubiana, la finale. Advertisements

SVIZZERA-PORTOGALLO 0-3 — Al 3’ il Portogallo è già in vantaggio: Vitinha la crossa al centro dalla destra e Queiros, rimasto in attacco per un precedente calcio di punizione, salta più in alto di tutti e fa 1-0. I lusitani sono in pieno controllo della gara e rischiano solamente al 16’, con un tiro da fuori di Ndoye che finisce di poco a lato. Nella ripresa, però, la squadra di Jorge chiude i conti: al 60’ Vieira trova Tomas in area, l’attaccante anticipa Racioppi in uscita e serve Trincao, che a porta vuota raddoppia. Passano cinque minuti e Francisco Conceicao, figlio del tecnico del Porto Sergio, approfitta di una svista clamorosa di van der Werff e segna, d’esterno, il suo primo gol in nazionale. Al 73’ Muheim si fa anche espellere per due gialli raccolti tra il 70’ e il 72’.

CROAZIA-INGHILTERRA 1-2 — Il vantaggio inglese arriva all’11’, su un calcio di rigore trasformato da Eze per un fallo di Franjic su Nketiah. Al 74’ la rete della momentanea qualificazione la realizza Curtis Jones, del Liverpool, bravo a raccogliere in area un assist di McNeil e a battere Kotarski. In pieno recupero Domagoj Bradaric gela i ragazzi di Boothroyd, con il gol che porta la Croazia ai quarti e manda gli inglesi a casa.

ISLANDA-FRANCIA 0-2 — Agli islandesi servivano quattro gol, e infatti l’inizio è di personalità. Alla prima occasione, però, passa la Francia: al 17’ Claude Maurice, servito da Dagba, va sul fondo dalla destra e crossa al centro. Per Guendouzi, pronto in area, il gol a porta vuota è fin troppo facile. Al 38’ Edouard scatta sul filo del fuorigioco su un lancio di Maouassa e supera Olafsson con un pallonetto preciso. D

DANIMARCA-RUSSIA 3-0 — In un minuto, tra il 10 e l’11’, la Danimarca ne segna due: apre le marcature Bruun Larsen, raddoppia Dreyer, ma in entrambe le reti c’è lo zampino di Lindstrom a rifinire l’azione. A risultato acquisito, al 90’, è Holsen a battere Maksimenko con un bel rasoterra da fuori.

