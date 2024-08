In programma la pedalata con i Campioni e la gara sulle tracce del Mondiale in un clima di festa. Percorsi differenziati e con il fascino inconfondibile del Ciocco al fianco dei grandi della disciplina

Il Ciocco ’91 The MTB Olympus: un nome che solo a sentirlo evoca il fascino della mountain bike vintage e il piacevole retrogusto delle cose di un tempo. Nella notoria tenuta del Ciocco di Barga (LU) andrà in scena nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre la manifestazione ciclistica “The MTB Olympus” che punta proprio a far riscoprire il valore e il fascino senza tempo della mountain bike pre-2000.

In quello che è un vero punto di riferimento per l’evoluzione in suolo italiano ed europeo del movimento delle ruote grasse mondiali, “Il Ciocco ’91 The MTB Olympus” si propone come una “Classica” della mountain bike per gli appassionati della MTB vintage, prendendo spunto dal Campionato del Mondo MTB andato in scena nella tenuta del Ciocco proprio nel 1991. Per tutti i cultori della mountain bike di un tempo ci sarà la possibilità di pedalare al fianco di campionissimi della specialità come la vincitrice del primo oro olimpico nella storia della MTB Cross Country Paola Pezzo, capace di ripetersi a Sydney 2000 dopo il successo al debutto per le ruote grasse di Atlanta 1996, ma anche il campione del mondo XC del 1997 Hubert Pallhuber, e pure Giovanna Bonazzi e Bruno Zanchi che proprio nel 1991 alla tenuta del Ciocco si sono tinti dell’iride conquistando rispettivamente il titolo mondiale Senior e Junior nella MTB Downhill. All’appello non mancherà nemmeno il plurititolato Martino Fruet, che dal 1994 incamera successi e piazzamenti nelle maggiori competizioni nazionali e internazionali e da grande appassionato della MTB “retrò” sarà immancabilmente al via de “il Ciocco ’91 The MTB Olympus”.

L’accesso all’evento sarà consentito ai ciclisti delle categorie agonistiche Junior, Under23 ed Élite oltre a tutte le categorie amatoriali Master, in sella a mountain bike costruite o messe in commercio prima dell’anno 2000. Abbigliamento d’epoca e cura dei dettagli come scarpe, cappellini e borracce in linea con lo spirito della manifestazione sono più che graditi, mentre sarà fatto obbligatorio l’uso del casco rigido “moderno” per motivi di sicurezza. Al momento della premiazione, oltre a celebrare gli arrivi delle prime tre donne e dei primi tre uomini, si festeggeranno e verranno premiate la miglior bici vintage e la miglior “combo-vintage” con l’abbinamento di bici e vestiario retrò ritenuto più originale.

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre i cultori della MTB vintage sono attesi al Ciocco per godersi appieno la due giorni allestita dal comitato della Ciocco Sport Lab: la giornata di venerdì sarà l’occasione perfetta per provare liberamente il percorso, verificare le tessere dei partecipanti e ritirare il pacco gara, e dalle 20.00 ci sarà la “cena con i Campioni”. I grandi protagonisti della MTB del secolo scorso torneranno infatti al Ciocco e animeranno il fine settimana di “The Olympus” in un clima di festa fra aneddoti sulle imprese del passato e momenti conviviali. Sabato 12 si scalderà il motore con l’evento non competitivo della “pedalata con i Campioni” in programma dalle 11.00, mentre dopo la grigliata delle 12.30 che rifocillerà i concorrenti scatterà il via della gara ufficiale. Alle 14.30 “decollerà” infatti “il Ciocco ’91 The MTB Olympus” lungo un percorso dedicato: se alla pedalata con i Campioni sarà riservato un anello da 10 km con 500 metri di dislivello su strade sterrate e tratti di sentiero senza particolari difficoltà tecniche, per “il Ciocco ‘91” verrà allestito un circuito da 3 km e con un dislivello di 140 metri caratterizzato da ostacoli naturali, variazioni di pendenze e passaggi tecnici che potranno comunque essere aggirabili utilizzando linee più scorrevoli. Senza dimenticare che al Ciocco troveranno spazio anche l’esposizione e la vendita libera di prodotti con stand e bancarelle per regalare a collezionisti e appassionati un momento di confronto e apprezzamento dei mezzi vintage.

L’11 e il 12 ottobre saranno due giorni bollenti per gli amanti della MTB non tanto dal punto di vista atmosferico, anche se in Alta Valle del Serchio le temperature si attendono ancora più che clementi, ma soprattutto da quello delle emozioni. Ripercorrere, parzialmente, la traccia utilizzata durante il Mondiale di MTB del 1991 sarà un’esperienza unica per gli amanti delle ruote artigliate, che iscrivendosi alla manifestazione avranno diritto anche a un ricco pacco gara.

Le iscrizioni online a “il Ciocco ’91 The MTB Olympus” sono aperte: è possibile aderire al prezzo di 25 € per la pedalata con i Campioni (comprensiva di tessera giornaliera per i non tesserati) e di 91 € per la gara competitiva (comprensiva di maglia ufficiale vintage The Olympus). Sono previste scontistiche e promozioni dedicate a chi deciderà di soggiornare nelle strutture ricettive del Ciocco e sul sito dell’evento sono disponibili maggiori informazioni.