Ha quantomeno del curioso, per non dire dell’incredibile, quanto avvenuto sabato al Mapei Stadium in occasione del match tra Sassuolo e Inter, nello specifico davanti al settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri. Un sostenitore dell’Inter, infatti, si è reso protagonista di un singolare passatempo, andando a… pesca nel fossato che divide gli spalti dal terreno di gioco: tra lo stupore di alcuni dei presenti, infatti, il tifoso ha portato a galla un pesce color oro di discrete dimensioni. Il tutto è documentato dall’account Twitter HooligansTV.