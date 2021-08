Ci siamo, tutto pronto per l’inizio della Coppa Italia. Tra sabato e domenica in campo le prime sfide. Il nuovo format prevede una drastica riduzione del numero dei partecipanti: da 78 a 44. Il primo turno si intende come preliminare e riserva quattro posti ai club che hanno concluso l’ultimo campionato di Serie C (si sfidano le quattro neopromosse, le tre seconde nei gironi e la vincitrice della Coppa Italia di categoria). Si prosegue il weekend di Ferragosto con i trentaduesimi di finale. Già in campo anche 12 club di A: Genoa, Salernitana, Udinese, Spezia, Empoli, Verona, Sampdoria, Torino, Cagliari, Fiorentina, Venezia e Bologna. Poi una lunga pausa fino a dicembre per i sedicesimi. A gennaio gli ottavi e via fino alla finale in programma l’11 maggio all’Olimpico.