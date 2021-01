ALESSANDRIA – Moreno Longo è il nuovo allenatore dell’Alessandria. Ad ufficializzare l’arrivo in panchina dell’ex allenatore del Torino è stato il club grigio attraverso un comunicato dal quale si apprende che Longo ha firmato un contratto con l’Alessandria “fino al 30 Giugno 2023”. In carriera Longo ha conquistato il titolo di campione d’Italia sulla panchina del Torino Primavera, in seguito ha allenato Pro Vercelli e Frosinone (con il

quale ha conquistato la promozione in Serie A). Nella scorsa stagione è subentrato a Waltersulla panchina del Torino. Con Longo, rende noto l’Alessandria, “arrivano i suoi collaboratori: Dario, allenatore in seconda, e Paolo, preparatore atletico”. Entrambi erano assieme a Longo (che ha concluso la propria carriera da giocatore proprio con la maglia dei Grigi), con gli stessi incarichi, nell’avventura al Torino. Migliaccio, a sua volta, è stato anche tecnico della Berretti granata e ha seguito Longo anche a Vercelli e Frosinone, dove era presente anche Nava.