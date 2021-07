La 1900 ha rappresentato negli Anni ’50 una svolta per l’Alfa Romeo. Abbiamo provato, in pista e su strada, la vettura preparata dalla Scuderia del Portello per partecipare alla Carrera Panamericana

Eugenio Mosca

La 1900 rappresenta certamente una pietra miliare nella storia Alfa Romeo, perché all’inizio degli anni cinquanta segnò la svolta verso la nuova tecnologia di costruzione delle automobili ma anche nella realtà industriale della casa milanese, necessaria per affrontare la cosiddetta motorizzazione di massa, vitale per la sopravvivenza e sviluppo di ogni azienda automobilistica nel dopoguerra.

Rivoluzione al Portello — Sul finire degli Anni ‘40, ritenendo la 6C 2500 ormai superata, i vertici Alfa Romeo diedero il via al progetto di una vettura al passo con le nuove tecnologie costruttive, che sul fronte telaistico segnavano il passaggio alla scocca portante anziché applicata al sottotelaio. La nuova vettura, progettata con la supervisione di Orazio Satta Puliga, vantava anche altre raffinatezze meccaniche. Tra queste il “cuore” della 1900: un quattro cilindri, in luogo dei precedenti frazionamenti a sei e otto cilindri, che manteneva la raffinata tradizione della testata in lega leggera, dei doppi alberi a camme in testa e camere di scoppio emisferiche. La prima versione di questo motore, di 1.884 cc con basamento in alluminio e monocarburatore, cominciò a girare al banco a metà gennaio 1950, erogando circa 90 Cv. Per le sospensioni anteriori Giuseppe Busso, progettista dei gruppi meccanici, scelse lo schema a quadrilateri trasversali, ammortizzatori telescopici con molle elicoidali separate e barra antirollio, mentre l’inedita sospensione posteriore aveva il ponte rigido, con ammortizzatori telescopici e molle coassiali, collegato longitudinalmente al telaio tramite due puntoni che stabilizzavano tutto l’insieme. Lo studio, delle linee ma anche delle dimensioni e caratteristiche dei lamierati fino alle attrezzature produttive, fu eseguito nel polo industriale del Portello. Il battesimo stradale della nuova vettura avvenne a inizio marzo del 1950, mentre un prototipo marciante fu presentato a maggio all’esterno del Salone di Torino. Quindi, con le linee un po’ riviste, la vettura definitiva fu presentata alla stampa, a Milano, e ufficialmente al Salone di Parigi nell’ottobre dello stesso anno. Nel 1951 fu lanciata la versione coupé sportiva denominata “Sprint”, realizzata dalla carrozzeria Touring e spinta da un motore potenziato che erogava poco meno di 100 Cv.

La “berlina che vince le corse” — L’anno successivo, con le catene di montaggio pienamente operative, alla berlina “normale” fu affiancata la versione TI (Turismo Internazionale), sviluppata per i clienti sportivi che volevano cimentarsi nelle corse, che grazie ad una fasatura più spinta del motore derivato dalla Sprint e carburatore doppio corpo vantava una potenza massima di 100 Cv a 5.500 giri/min, oltre a montare freni a tamburo di diametro maggiore per compensare le maggiori prestazioni. Per ottenere maggiore potenza senza pregiudicare l’affidabilità, nel 1954 la cilindrata venne portata a 1.975 cc, aumentando di 2 mm l’alesaggio e mantenendo invariata la corsa. Così tutte le versioni guadagnarono la denominazione “Super”, con le versioni TI e coupé che adottavano due carburatori doppio corpo arrivando a una potenza massima di 115 Cv, seppur a scapito dell’erogazione. Degli oltre 17.000 esemplari di 1900 berlina prodotti fino al 1959, quando cessò la produzione, solo 1.050 furono realizzati nell’allestimento sportivo “Ti” e “Ti Super”. E grazie ai numerosi successi in ambito sportivo, fu coniato il noto slogan pubblicitario “la berlina di famiglia che vince le corse”.

Dedicata alla Carrera Panamericana — La vettura della prova, datata 1954, è stata restaurata e preparata dalla Scuderia del Portello, circa una ventina di anni fa, per partecipare a competizioni in pista ma soprattutto su strada. Suo terreno ideale di conquista negli Anni ‘50, come conferma il ricco palmarès anche nella Mille Miglia di quel periodo. La 1900 TI Super del Club milanese, è stata preparata con l’obiettivo di partecipare alla Carrera Panamericana 2002, una gara che si disputa in Messico su un percorso stradale molto veloce, dove la “berlinona” milanese poteva far valere le eccellenti doti di allungo del suo quattro cilindri. Per saggiare al meglio la 1900, grazie alla disponibilità della Scuderia del Portello, l’abbiamo portata in pista a Monza (in una edizione della Coppa Intereuropa) e poi sulle strade del circuito cittadino di Bergamo Alta. Montando il sedile racing, che sposta in basso la seduta a vantaggio del baricentro, ci si trova con il “volantone”, Nardi con corona in legno di diametro generoso, in posizione un po’ rialzata, quasi aggrappati, ma necessaria per “distribuire” al meglio lo sforzo data la mancanza di servoassistenza. In questa posizione, peraltro, la razza destra ci copre parzialmente la visuale del contagiri nella zona “critica”, data la raccomandazione di non superare quota 6.00o.

In pista — Sui lunghi rettifili del “Tempio della Velocità” il quattro cilindri del Biscione ha potuto dare il meglio di sé esibendosi in allunghi decisi e costanti, soprattutto sopra i 5.000 giri quando il motore si distende raggiungendo una perfetta musicalità. Sulle prime ci ha invece creato qualche patema la frenata, non proprio aggressiva. Poi con il passare dei giri ci si abitua a far scorrere il macchinone per “buttarlo” dentro in curva facendo girare il posteriore con l’effetto frenante. Effetto positivo, che permette di rallentare comunque la vettura limitando il sovrasterzo, innescato tirando la frenata fin dentro la curva con il posteriore che diventa “leggero”, oppure il sottosterzo per l’avantreno troppo carico. Tecnica da adottare per le frenate più violente, alle varianti, mentre nelle curve più veloci, tipo Lesmo, variante Ascari e Parabolica, la 1900 va fatta “scorrere” evitando impuntamenti che causerebbero il sollevamento della ruota posteriore interna che, in mancanza dell’autobloccante si rivelano deleteri per la perdita di trazione. Un equilibrio abbastanza semplice da mettere in pratica, data l’insospettabile docilità della “berlinona” e relativa precisione dello sterzo. L’altra fase delicata, per la quale occorre affinare la tecnica, riguarda la cambiata: trattandosi di un cambio stradale, per giunta con leva sul piantone dello sterzo e conseguenti leveraggi, quindi con una certa escursione, non si può certo pensare di effettuare cambiate fulminee, soprattutto nel passaggio tra seconda e terza marcia sia in salita, dove se non si asseconda il movimento di transizione dello schema ad (H si può accusare un certo impuntamento), sia nella scalata, pena l’inevitabile “grattata”, dovendo peraltro prestare attenzione a non andare in fuorigiri mettendo a rischio le valvole, che sono una parte sensibile del quattro cilindri 1900.

Guida fisica — Dalla pista alle strade della città alta di Bergamo sul “Circuito delle Mura”, durante l’ultima edizione della rievocazione del Bergamo Historic Gran Prix. Un tracciato dalle caratteristiche pressoché complete, lodato anche da Tazio Nuvolari che al volante dell’Alfa Romeo P3 qui vinse nel 1935 l’unica edizione del Bergamo Gran Prix, perché alterna tratti tortuosi ad altri con curve veloci fino a due allunghi dove poter accelerare. Sul tracciato bergamasco, ammorbidito l’assetto, la 1900 ha dimostrato di assorbire bene le asperità del terreno, così come la temibile compressione alla curva Sant Agostino, senza creare scompensi. Peraltro, nell’impegnativa staccata in discesa che precede questa curva, abbiamo dovuto ritrovare il feeling con la frenata limitata. Così come all’ingresso del tornantino del Lantro, molto lento da percorrere in seconda marcia, abbiamo dovuto manovrare il cambio con i guanti di velluto, mentre negli allunghi del Viale Cento Piante e Baluardo S. Grata abbiamo di nuovo potuto godere della musicalità del bialbero del Biscione. La 1900 se l’è cavata discretamente anche nei punti che ritenevamo più critici per la sua mole, come il tornantino del Lantro, appunto, e la bella serie di curve di San Giacomo dove abbiamo dovuto lavorare parecchio di braccia ruotando il bel volantone. Infatti, alla fine della manche di mezz’ora, un certo affaticamento si è fatto sentire, acuito dal caldo nell’abitacolo, ma il divertimento è stato grande!

28 luglio – 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it