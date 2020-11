TORINO – Christiaan Bezuidenhout trionfa nell’Alfred Dunhill. Il sudafricano ha portato a casa di Malelane e festeggia il secondo titolo in carriera nell’Europea Tour. Grazie ad un punteggio di 69 (-3) e un totale di 274 (-14) colpi, supera il connazionale Jayden Schaper, l’americano Sean Crocker, l’inglese Richard Bland e il polacco Adrian Meronk, tutti sul secondo gradino del podio con 278 (-10). Grandi rimpianti, invece, per Meronk Advertisements Schwartzel, fermo a 4 trionfi. Bezuidenhout succede allo spagnolo Pablo Larrazabal, a segno nel dicembre 2019 e quest’anno solo 39°. La prossima settimana ci sarà il doppio appuntamento per l’European Tour, con il Dubai Championship, dal 2 al 5 dicembre, poi toccherà al South African Open, dal 3 al 6 dicembre, prima del gran finale di stagione con il Dp World Tour Championship, 10-13 dicembre, che incoronerà il miglior giocatore del circuito.