Gli screen dei messaggi ricevuti, le prime foto insieme e i ricordi della luna di miele e non solo. Alice Campello racconta l’Alvaro innamorato. La moglie di Morata ha condiviso con i follower di Instagram alcune chicche sulla relazione con l’attaccante della Juve . “È stato un piacere conoscerti, chissà quando ci vediamo di nuovo – le prime comunicazioni via WhatsApp della coppia – Quando vuoi a Advertisements ”. Ecco invece come è arrivata la proposta di matrimonio: “Mi ha portata a dormire in un hotel dove si vede tutta Madrid perché ogni volta che ci passavo davanti rimanevo incantata”.

I messaggi più belli di Morata

“Ci siamo conosciuto a El Porteno Arena a Milano – ha proseguito la bella Alice – mi è passato a prendere sotto casa e siamo stati insieme. Io vivevo a Milano e andavo all’università. Alvaro mi ha regalato tantissimi anelli, ma sono in banca perché dopo che ci sono entrati in casa non li uso più. I messaggi più belli mai ricevuti? ‘Sono troppo innamorato di te, sono il più felice del mondo, hai cambiato la mia vita. Penso tutto il giorno a te, non so come dirtelo. Un giorno ti sposero’”.