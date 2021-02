LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Alisson Becker sarà costretto a rinunciare ai funerali del padre, annegato mercoledì in Brasile nel laghetto della tenuta di famiglia vicino Lavras do Sul. Il portiere del Liverpool ha tentato in tutti i modi di aggirare le restrizioni anti Covid, ma alla fine si è dovuto arrendere. Al ritorno dal Brasile sarebbe stato costretto ad almeno dieci giorni di quarantena, separandosi dalla moglie, incinta di 28 settimane.

