Tagscampionata LBAAl PalaSerradimigni il match con Trento valido per la 3° giornata di ritorno del campionato LBA

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta al primo dei due impegni casalinghi in agenda: questa sera, alle 20:30, i giganti scenderanno in campo nella sfida della 3°giornata di ritorno del campionato contro la Dolomiti Energia Trentino. I sassaresi tornano nelle mura amiche dopo le due vittorie in trasferta a Pesaro e Strasburgo, con una striscia aperta di nove vittorie consecutive nel campionato LBA. Sul parquet del PalaSerrarradimigni andrà in scena la sfida tra i fratelli Gentile che, ancora una volta si affronteranno da avversari; all’andata fu una prodezza di Jerrells a consegnare la vittoria ai biancoblu.

“Trento è una squadra che quando inizia a giocare fisicamente può mettere in difficoltà chiunque _ha sottolineato coach Gianmarco Pozzecco in conferenza stampa_, hanno un giocatore come Alessandro Gentile che è determinante. Sono una squadra pericolosa che, per come è costruita con tanti italiani, mi piace molto poi gioca l’Eurocup che è competizione complicata, ha vissuto delle difficoltà oggettive ma ha dimostrato di essere forte vincendo partite toste”.

Aquila Basket Trento. La formazione trentina arriva in Sardegna dopo aver mancato la qualificazione alla Final Eight, attualmente al dodicesimo posto della classifica a quota 16 punti con 8 vittorie e 10 sconfitte. L’Aquila ha iniziato una stagione di rivoluzione, dopo aver salutato coach Maurizio Buscaglia, per 9 anni sulla panchina bianconera, è arrivato Nicola Brienza lo scorso anno a Cantù. Confermata la pattuglia italiana capitanata da Toto Forray con Davide Pascolo, Fabio Mian, Andrea Mezzanotte e Luca Lechtaler, in cabina di regia c’è Aaron Craft, tornato alla Dolomiti Energia lo scorso anno dopo l’esperienza a Monaco e Buducnost. Da Pesaro è arrivato James Blackmon, reduce da una grande stagione alla VL che sta viaggiando a una media di 14 punti e oltre 3 rimbalzi a partita, mentre nello spot di ala c’è Rashard Kelly, lo scorso anno in Russia. Il centro è Justin Knox, visto lo scorso anno a Trieste. La società del presidente Luigi Longhi ha piazzato il colpo a un soffio dall’inizio della stagione riportando Alessandro Gentile nel campionato italiano: il fratello di Stefano è il faro dell’Aquila, con una media di 15.5 punti, 4.4 rimbalzi e 2.5 assist.

