“Anche contro il Sassuolo si era giocato bene – ha aggiunto Allegri -. Dopo i primi 10 minuti di Verona c’è stata una buona reazione. La squadra tecnicamente è stata brava, ha dato intensità. Ma gli ultimi 5 minuti sono l’emblema della squadra: non abbiamo chiuso e alla fine abbiamo preso il gol per poca attenzione”. Un ‘vizietto che la Juve ha già pagato a caro prezzo: “Con la Samp abbiamo rischiato di fare 3-3, abbiamo preso gol con l’Empoli, a Udine la stessa roba… Quando abbassiamo la tensione si crea questa situazione. È questione di gestione. Vai in contropiede, cerchi di fare il quinto gol, ma non puoi rischiare di subirlo. Era nell’aria. Rischiavamo da troppo tempo, la palla bisognava tenerla e finire il match con la palla fra i piedi”.

Dal ritiro al futuro

—

“Faccio l’allenatore, non il cane da guardia. Siamo andati in ritiro ieri mattina, abbiamo fatto un buon allenamento. Domattina per premio un giorno libero, giovedì nuovo allenamento. Stasera abbiamo speso tanto, poi avremo due giorni per preparare bene la sfida alla Fiorentina. Sarà una gara importante. Loro sono una buona squadra, hanno un bravo allenatore. Bisognerà controbattere”. Su Dybala: “Ha fatto una partita eccelsa, come tutti. Sono contento. La squadra sta crescendo, piano piano. Passare due giornate prima non è mai facile, ma ora guardiamo alla Fiorentina. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, ma li ho anche rimproverati per gli ultimi 5 minuti. Vanno migliorati certi momenti”.