Il tecnico della Juve alla vigilia della Roma: “Paulo è molto più indietro rispetto a Morata. E con Ramsey non c’era niente da chiarire. I sudamericani sono arrivati solo ieri, sulla formazione decido domani”

dal nostro inviato Luca Bianchin

Minnesota non corre più e anche Dybala, purosangue Juve, non è ancora pronto a sprintare. Max Allegri, in una conferenza stampa del 2018 dopo una partita con la Roma, raccontò il suo aneddoto più famoso, sul cavallo Minnesota che non aveva chance di vincere una corsa, come lui non ne aveva di diventare un allenatore di Serie A. Questa volta, prima di un’altra sfida con la Roma, la conferenza di Allegri porta una notizia: Paulo Dybala non sta ancora bene. Non giocherà contro la Roma e nemmeno contro lo Zenit. Non solo: anche con l’Inter, sarà dura. Le parole di Max: “Morata oggi si allenerà con la squadra ma dipende quanti rischi porterà farlo giocare o averlo a disposizione domani. Altrimenti si vanifica il lavoro dei medici. Dybala è molto più indietro, assolutamente non sarà convocato. Per lui servono 7, massimo 10 giorni. Paulo sta rispettando i tempi, si credeva che ci avrebbe messo qualche giorno in meno ma con questi problemi muscolari a volte non si rispettano i tempi previsti”.

INDIZI DI FORMAZIONE — La formazione di Juve-Roma quindi si definisce poco: saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Allegri fa tre nomi per il possibile centravanti, il compagno d’attacco di Chiesa: “Senza Morata? Kean, Kaio Jorge o Chiesa punta”. Nessuna citazione per Bernardeschi, che potrebbe giocare nella posizione di Rabiot, largo a sinistra: “Sono molto contento di Bernardeschi ma non si deve accontentare. Deve trovare la continuità di rendimento che dipende solo dall’aspetto mentale. Quello che è stato fatto rimane ma bisogna guardare quello che c’è da fare”. Per la difesa, una mezza certezza: “De Ligt dovrebbe giocare, Bonucci e Chiellini stanno bene, come Rugani”. Le assenze naturalmente non finiscono con Dybala, perché Rabiot ha il Covid. Danilo e Alex Sandro invece sono arrivati ieri sera a Madrid dopo il viaggio intercontinentale di ritorno dal Brasile. Almeno uno dei due giocherà. “La formazione la deciderò domani mattina – dice Allegri -. Vediamo come hanno smaltito il viaggio”.

POLEMICHE (E NO) — A proposito, sul calendario internazionale Allegri continua a non fare polemiche. In Spagna si rinviano le gare e in Italia no? Nessun problema. “Come dico sempre, ci dicano dove giocare e andiamo – risponde Max -. In Italia, se spostassero le partite come in Spagna, si alzerebbe un polverone. Sono questioni che vanno affrontate con un minimo di serenità, sono conseguenze del Covid”. Nessuna polemica anche con Mourinho e Ramsey, che in nazionale si è lamentato del trattamento (e dello spazio) avuto alla Juve. Allegri su Mou: “Mourinho ha dato carattere. Lui è così, è un personaggio ma non è una sfida tra me e lui. E’ un valore aggiunto per la Roma e il campionato italiano. La Roma è verticale, attacca bene gli spazi, ha buoni tiratori. Loro hanno tecnica e fisicità, sono pericolosi sulle palle inattive. Noi dovremo subito riaccendere l’interruttore, altrimenti rischiamo di romperci le ossa”. E su Ramsey: “Non ho avuto nessun chiarimento con Aaron, niente da chiarire. Conto molto su di lui, non so se giocherà domani ma faccio affidamento su di lui”. Pronostico: il gallese potrà avere spazio nel secondo tempo, come McKennie: “Weston è un cursore, non può giocare davanti alla difesa – risponde Max -. Ho grande fiducia, domani non so se sarà della partita o giocherà a gara in corso. Non ho feeling con lui? Non è vero”.

AMBRA — L’ultimo capitolo è… Ambra. A una domanda sul gossip della settimana, Max non fa battute. Non è infastidito, ma più serio di altre volte. E chiarisce: “Non ho mai parlato della vita privata, non intendo farlo. Ho sempre diviso calcio e vita privata. Guardiamo le cose positive, domani avremo i tifosi al 75%”.

16 ottobre 2021 (modifica il 16 ottobre 2021 | 12:32) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it