“La Roma avrebbe anche meritato il pareggio – ha detto l’allenatore della Juve Allegri a Dazn dopo l’1-0 dell’Allianz Stadium -. La gara è stata decisa dagli episodi: sono girati a nostro favore perché eravamo in campo con lo spirito giusto. Un altro bel passo avanti – ha aggiunto l’allenatore bianconero – e un’altra gara senza aver subito gol. Se ho trovato la quadra? Qualche errore l’avrò fatto, cercherò di non farne più…”.

“Tra la Roma e lo Zenit era più importante la gara di oggi, a livello di classifica. Ora cementiamo il passaggio del turno in Champions e poi da venerdì ci prepareremo per l’Inter». Infine un commento sulle partenze lente delle sue squadre: “Io sono molto fatalista, sono cose che succedono. Non conoscevo i giocatori nuovi, anche quando facevo i cambi davano poco. Ci siamo trovati il 5 agosto, danni ne ho fatti anche io e ora ne farò meno per provare a dare una mano a questi ragazzi”. La Juve ha dovuto fare i conti con le assenze: “Stasera mancavano Morata, anche se è entrato, Dybala, de Ligt e Rabiot. Ma quando tutti giocano con questo spirito è più difficile subire gol, abbiamo vinto diversi contrasti e ribattuto i loro tiri”. Ottime le prestazioni dei comprimari: “Le qualità di Kean, De Sciglio, Arthur e Bernardeschi sono evidenti. Devono essere tranquilli, non è che un giorno diventano meno bravi. De Sciglio io lo conosco dal Milan, ha fatto la metà della carriera che poteva fare, deve aver avuto qualche problema mentale o caratteriale. Ce ne sono pochi più bravi di lui. Poi abbiamo anche Rugani e Pellegrini che era in ballottaggio con De Sciglio. Col piglio giusto possono dare tutti una mano”.