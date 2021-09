Molte delle scelte di Pioli dipenderanno da come rientrerà la squadra da Liverpool. Rispetto ad Anfield, e anche alla partita con la Lazio, ci saranno comunque dei cambi. Possibile per esempio ipotizzare una maglia da titolare per Giroud, visto anche il nuovo stop di Ibra. Da valutare le condizioni di Krunic e Bakayoko, uscito pochi minuti dopo il suo ingresso con la Lazio per un problema alla gamba sinistra. Ibrahimovic verrà monitorato giorno per giorno

Fonte Gazzetta.it