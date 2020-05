Lo svedese, rientrato lunedì, lascia il centro sportivo e torna a casa CARNAGO (ITALPRESS) – Lavoro, test medici, sanificazioni e il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic. C’è tutto questo in un giovedì importante per il Milan con la quarantena dello svedese, appena rientrato da Stoccolma, interrotta subito grazie ai test praticamente immediati fatti dall’attaccante, in Italia da lunedì sera. Proseguono, intanto, gli allenamenti individuali a Milanello, con i giocatori impegnati in sessioni mattutine e pomeridiane. Per la squadra ultime sedute personalizzate, prima della ripresa in gruppo prevista per lunedì 18 maggio (salvo ulteriori giorni di attesa per effettuare test sierologici a tutti i dipendenti). Sono in corso in queste ore sanificazioni in tutte le aree comuni del centro sportivo rossonero, in modo particolare la club house, con zona ristorante, sala del camino, sala biliardo, zona bar e le 37 camere. Presenti oggi a Milanello anche i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Come detto, invece, è stato l’ultimo giorno di quarantena per Zlatan Ibrahimovic, risultato negativo ai due tamponi effettuati in questi giorni. Per questo motivo, il Milan ha avuto l’autorizzazione per poter far rientrare lo svedese nella sua abitazione di Milano, mentre domani si aggregherà a uno dei due gruppi di compagni nel lavoro di riatletizzazione, in vista della ripresa agonistica. Un ritorno a casa festeggiato alla…Ibra da parte dello svedese che, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato una foto dal suo attico con vista sulla città scrivendo: “God iZ back and watches over you”, ovvero “Dio IZ (le sue iniziali, ndr) è tornato e veglia su di voi”. Qualche ora prima Zlatan aveva pubblicato anche un altro video sui campi di Milanello, commentando in inglese: “La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo”. Un messaggio da interpretare, un po’ come quello di martedì scorso con la citazione rivolta a un campione come Michael Jordan e un post che, apparentemente, non aveva un bersaglio preciso. In primo piano una foto dei Chicago Bulls con Jordan al centro: “Bello guardare ‘The Last Dance’ – scrive il campione svedese – Guarda ora cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare”. (ITALPRESS). jg/ari/red 14-Mag-20 20:52