Agonisti, sportivi amatoriali o semplici appassionati di sport, può accadere a chiunque che i risultati del proprio allenamento tardino ad arrivare o, addirittura, non arrivino del tutto.

Come rendere le sessioni di allenamento più soddisfacenti e raggiungerei propri obiettivi?

6 consigli pratici

Punta sulla qualità, non sulla quantità

Prima di aumentare l’intensità dell’allenamento è importate eseguire i movimenti in modo corretto. Con l’aiuto di un fisioterapista è possibile fare un’analisi puntuale del proprio movimento per superare lo “stallo delle performance”. Con il test performance index il fisioterapista può identificare in maniera scientifica e precisa quali sono le aree deficitarie del proprio fisico sulle quali occorre agire con un percorso di allenamento personalizzato. A seguito dell’analisi sarà possibile pianificare l’allenamento più indicato in base alle proprie abilità e allo stato di performance attuale, controllando la postura e correggendo errori che potrebbero aumentare il rischio infortuni.

Cura tutti gli aspetti del fisico: movimento e alimentazione

Se non si notano miglioramenti nonostante ci si alleni correttamente e si concede al corpo il giusto tempo di riposo, forse occorre rivalutare anche il piano alimentare, sempre seguiti da uno specialista. Senza una corretta alimentazione, infatti, i muscoli non possono crescere ed il corpo non riceve il corretto nutrimento per sostenere lo sforzo fisico.

Dosa l’esercizio fisico

Il recupero è una parte fondamentale del successo sportivo. I muscoli non crescono durante l’allenamento, ma nelle 24/48 ore successive. Dunque, occorre dare loro il tempo di rigenerarsi.

Fai attività fisica con costanza

Per ottenere i risultati occorre fare esercizio con regolarmente. Se il periodo di recupero è troppo lungo, infatti, l’effetto dell’allenamento andrà a perdersi. Anche 30 minuti di allenamento 3 volte a settimana possono essere utili per ottenere risultati visibili e migliori rispetto a quelli che si otterrebbero allenandosi una sola volta a settimana per 3 ore.

Varia l’allenamento e dedicati a diverse discipline sportive

Se si praticano sempre gli stessi esercizi utilizzando il medesimo peso, la forza esercitata rimarrà la stessa e, di conseguenza, la performance non migliorerà. Occorre variare il tipo di allenamento e accrescere la difficoltà. Si può iniziare con l’aumentare il numero di ripetizioni, poi il peso, oppure provare forme di allenamento ad alta intensità, come HIIT (High Intensity Interval Training) in grado di dare nuovi stimoli ai muscoli e accelerare i risultati.

“Un altro modo per migliorare la qualità del movimento è cercare di imparare gesti sportivi nuovi. La corsa può essere alternata ad una pedalata in bicicletta, una partita di calcio o di pallavolo”, spiega Patricio Spallarossa, fisioterapista del nostro ospedale.

Trova la tua routine di allenamento e l’attività per te più indicata

Indipendentemente dai consigli di amici e parenti, occorre conoscere i punti di forza e debolezza del proprio corpo e trovare la routine di allenamento che permette di raggiungere i propri obiettivi di perfomance senza incorrere in infortuni.

