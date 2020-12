EIBAR (Spagna) – Si conclude con il punteggio di 0-0 la sfida di Liga all’Ipurua tra l’Eibar e il Valencia. Se i padroni di casa avrebbero meritato ai punti qualcosa in più, è pur vero che gli ospiti sono stati vicinissimi al successo all’ultimo secondo con Gameiro. Alla fine si accontentano entrambe di un punto a testa, che però non le fa uscire dalle zone pericolose di classifica. Il Valencia

Nel primo tempo meglio l’Eibar, con il Valencia che però ha chiuso in crescendo prima dell’intervallo. La squadra di Mendilibar parte subito forte e passa in vantaggio dopo 9 minuti con un gol di Yoshinori Muto: rete annullata giustamente, perché il giapponese si aggiusta il pallone con la mano prima di spedirla alle spalle di Jaume. A partire dalla mezzora cominciano ad affacciarsi in avanti gli ospiti grazie alle offensive di Manuel Vallejo (che fa ammonire sia Burgos che Arbilla nel giro di due minuti), senza però mettere mai in vera difficoltà Dmitrovic. Nella ripresa sembra un altro Valencia e al 53′ va vicinissimo al gol con un’occasione clamorosa di Racic: coordinazione perfetta per il giocatore serbo, il suo missile verso la porta trova però una risposta incredibile di Dmitrovic Che devia il pallone sulla traversa. I padroni di casa continuano a spingere, nel finale però i valenciani rialzano la testa e si portano avanti sfiorando il colpaccio. Clamorosa l’occasione per Gameiro all’ultimo secondo, sprecata però da due passi.