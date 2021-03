come loro? No, sto meglio!”. Così Fernando Alonso, due volte campione del mondo di F1 (2005 e 2006 con Renault) in una intervista alla Bbc.

“Verstappen, sebbene sia uno di quei piloti che appartengono alla generazione giovane, corre da quattro o cinque anni ormai, quindi penso che abbiamo una griglia molto competitiva e sarà una sfida da affrontare tutti in pista”, ha aggiunto lo spagnolo, che torna nel Mondiale dopo lo stop nel 2018 e correrà con l’Alpine, team che rilancia il brand sportivo di Renault. “Torno con la speranza di fare bene e di aspirare a vincere gare e speriamo campionati, sapendo che quest’anno non sarà possibile perché i regolamenti sono sostanzialmente gli stessi e qui non ci sono miracoli, ma nel 2022 potrebbe esserci un cambiamento”, ha aggiunto.

l’incidente di lugano

Alonso ha anche voluto ricordare i momenti di tensione e preoccupazione dopo il suo incidente in bicicletta a Lugano, che gli ha provocato una frattura alla mandibola. “Alla fine sono stato fortunato. Ero preoccupato perché stavo aspettando dall’estate del 2020 e ovviamente mi stavo preparando per la presentazione della squadra, per il primo test e all’improvviso ti vedi in ospedale per un incidente in bicicletta e non sai quanto tempo ti ci vorrà per riprenderti. Ma la mia stagione non ne risentirà. Mi sento fortunato”, ha chiuso Alonso.