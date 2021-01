LA QUINTA – Francesco Molinari è anora in corsa per il titolo de The American Express che cercherà di acciuffare nell’ultimo appuntamento del torneo. Nel torneo del PGA Tour, il golfista di Torino si è qualificato ottavo dopo la terza manche ed è distante solamente tre lunghezze dalla vetta occupata dal trio formato da Si Woo Kim e dagli americani Max Homa e Tony Finau. Sono in totale 27

Advertisements

le buche senza errori di Laser Frankie che, però, ha commesso l’unica sbavatura alla 9 del secondo giro con un doppio bogey. Ora Molinari si giocherà il tutto per tutto. L’obiettivo è quello di ritornare al successo 22 mesi dopo l’ultima volta quando vinse l’il 10 marzo 2019. Ora la chance di riscattarsi dopo un periodo complicato e segnato dalla delusione al Masters sempre nel 2019. Sfida apertissima sui green dello Stadium Course, par 72, del PGA West. In lizza per il titolo c’è anche lo statunitense, quarto con 202 (-14). Anche l’americano, l’argentinoe lo scozzese, tutti al quinto posto con 203 (-13). Molinari condivide l’ottava posizione con altri 4 giocatori, tra questi l’australiano. L’Italia al The American Express sogna con Molinari, in un evento che mette in palio un montepremi complessivo di 6.700.000 dollari.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram