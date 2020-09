FIRENZE – Ribery e Kouame danno già spettacolo, e la la Fiorentina batte 5-0 la Lucchese in un test amichevole disputato alle doppiette di francese e dell’ivoriano e ad un’autorete di Solcia. Iachini ha mandato in campo una Fiorentina schierata con il 3-4-2-1 con Ribery e Saponara alle spalle dell’unica punta Kouame. Nel primo tempo i gigliati hanno dominato la gara creando almeno cinque palle gol, con due pali colpiti rispettivamente da Pezzella e da Ribery. Proprio su una conclusione di quest’ultimo, al 39′, il portiere della Lucchese, Coletta, autore di eccellenti interventi, non ha potuto nulla. Ad inizio secondo tempo due reti viola nel giro di 11′ con la doppietta personale di Ribery anticipata dal momentaneo due a zero firmato da Kouame su cross di Duncan. Al 21′ della ripresa autorete di Solcia, quindi la quinta rete gigliata segnata ancora da Kouame al 34′. Viola di nuovo in campo sabato prossimo, 12 settembre, contro la Reggiana.

Il Verona piega il Gorica

Il Verona vince nella sua prima uscita stagionale: allo stadio “Quercia” di Rovereto la squadra di Juric ha superato 4-3 il Gorica, neo promossa nel massimo campionato sloveno. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Oyewusi quando erano passati appena 18 secondi, gli caligeri hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo con i gol di Faraoni e di Di Carmine, su rigore procurato da Stepinski. Nella ripresa il Gorica trova il momentaneo pari con Marinic, ma poi l’Hellas fa il 3-2 con Stepinski e segna il quarto con Sane. Inutile il gol degli ospiti poco dopo con Smailagic.

Fonte www.repubblica.it

