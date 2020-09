ROMA – Test amichevole per il Bologna allo stadio ‘La Pineta’ di Pinzolo. I rossoblù hanno superato 2-0 la Feralpisalò, squadra che milita nel campionato di Serie C. A decidere il match le reti messe a segno da Palacio (9′) e Barrow (17′). Ovviamente assente il tecnico Sinisa Mihajlovic dopo la positività al Covid. Il tecnico è tornato su qualche polemica che lo ha riguardato togliendosi il classico sassolino dalla scarpa: “Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me. Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la lucemia vincerò anche questa”. Mihajlovic ha poi aggiunto di ritenere possibile che il contagio sia arrivato dal figlio: “Uscivano, andavano in discoteca, non potevo impedirlo. Lui è stato positivo, ora è negativo”.

Torino sconfitto dalla Pro Vercelli

Sconfitta del Torino, la prima stagionale, nell’amichevole con la Pro Vercelli giocata oggi pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Gli ospiti che militano in serie C, si sono imposti 2-1. Granata in vantaggio nel primo tempo, con un destro di Millico (40′) su assist di Berenguer.La rimonta nella ripresa con su due calci piazzati: rigore di Simone Rosso al 20′, punizione di Schiavon al 25′. Nelle precedenti due amichevoli, il Torino aveva battuto il Novara (4-1) e pareggiato (1-1) con la Pro Patria.

2-2 della Sampdoria ad Alessandria

La Sampdoria pareggia nella prima amichevole stagionale ad Alessandria, squadra che milita in serie C. Finisce 2-2 in un match dal sapore speciale vista la parziale riapertura dello stadio Moccagatta in Piemonte: 1000 i posti disponibili, ne sono stati occupati 525. Impossibile giudicare la squadra di Ranieri viste le molteplici assenze ma il dato positivo arriva dalla coppia Quagliarella-Bonazzoli che guideranno l’attacco per tutta la stagione. Il primo segna dopo 8′ minuti su assist di Verre, mentre il secondo raddoppia al 14′ della ripresa con un bel colpo di testa proprio su assist di Quagliarella. Nel mezzo (al 38′ del primo tempo) il momentaneo pareggio dell’Alessandria con Eusepi su rigore. È al 43′ della ripresa pareggio di Poppa che sfrutta un’incertezza della difesa doriana. Al test non ha partecipato il portiere blucerchiato Audero che non era stato convocato perché bloccato da una reazione allergica causata dalla puntura di un insetto al polpaccio destro.

