ROMA – Ancora una goleada della Fiorentina in un test precampionato. Con una doppietta di Ribery e una di Kouamé, nel mezzo la rete di Chiesa, i viola hanno battuto 5-1 la Reggiana. Per la squadra emiliana neo promossa in B è andato a segno nel finale Zamparo, che poco prima si era fatto parare un rigore da Dragowski. Debutto da titolare di Bonaventura, mentre si è rivisto Castrovilli dopo i fastidi fisici accusati durante il ritiro con la nazionale. Preoccupazione iniziale poi rientrata per gli infortuni di Biraghi, uscito nel primo tempo dopo una botta alla caviglia desyra, e di Pezzella colpito duro al piede destro nella fase finale del match. “Spero non sia nulla di grave – ha detto Iachini ai canali ufficiali del club – Mi è dispiaciuto per qualche colpo subito dai nostri giocatori, per il resto stiamo cercando di prepararci nel migliore dei modi anche se quest’anno non c’è nulla di normale, è una ripresa anomala”.

Bologna, 0-0 contro l’Entella

Ultima amichevole precampionato per il Bologna che al Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole ha affrontato la Virtus Entella guidata da Bruno Tedino, squadra che milita nella serie cadetta. I rossoblù non sono andati oltre lo 0-0. La prima emozione della gara arriva al 4′ ed è a favore dei liguri: Barrow perde palla in mezzo al campo, l’Entella prova a ripartire in contropiede ma la retroguardia dei felsinei è attenta ed evita il peggio. Cinque minuti dopo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con una conclusione di De Luca, ma Skorupski respinge. Al 15′ l’occasione più ghiotta occasione della prima frazione, sempre per gli uomini di Tedino con una conclusione dalla distanza di Paolucci che si spegne di poco a lato. Poche idee per la squadra di mister Mihajlovic che prova rendersi pericolosa al 54′ con Barrow, ma Russo dice di no. Al 79′ ancora squillo Bologna con un colpo di testa Cangiano su corner di Sansone col pallone si spegne sul fondo. Pochi minuti dopo tentativo mancino di Vignato dal limite dell’area ma Russo respinge con i pugni.

Verona ko con la Cremonese

Sconfitta in amichevole per 1-0 per l’Hellas allo Sporting Center ‘Paradiso’ contro la Cremonese, squadra che milita nel torneo di Serie B. A decidere il match al 32′ del secondo tempo la rete di Celar. Gli scaligeri allenati da Juric esordiranno in campionato sabato prossimo, 19 settembre, al ‘Bentegodi’ contro la Roma.

Benevento in rimonta sulla Reggina

Il Benevento, neopromosso in Serie A, supera per 2-1 la Reggina in una partita amichevole disputata allo stadio Ciro Vigorito a porte chiuse. Tutte nella ripresa le reti: ospiti in vantaggio al 52′ con Loiacono. Dopo tre minuti il pareggio del Benevento di Pippo Inzaghi segnato da Moncini. Al 60′ è Improta a ribaltare il risultato e a regalare la vittoria ai sanniti.

