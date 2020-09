PARMA – Il Parma vince di misura (1-0) l’amichevole con il Genoa, antipasto del campionato di serie A che partirà nel prossimo fine settimana. Ha deciso la sfida un gol di Karamoh all’80’. Liverani ha provato il 4-3-3 mentre sul fronte opposto Maran è andato avanti con il 3-5-2 con Radovanovic sempre al centro della difesa. Nel primo tempo pali di Ghiglione per i rossoblu e di Kurtic per i ducali. Nella ripresa Karamoh ha sbloccato il risultato riprendendo una conclusione rimpallata di Cornelius. Il neo acquisto del Grifone Zajc, prelevato in settimana dal Fenerbahce, è entrato nell’ultima mezzora e, nel finale, ha sfiorato il pareggio.

Udinese sconfitta dal Venezia

Perde anche un’altra squadra di serie A, l’Udinese, sorpresa (0-1), nel centro sportivo di Cordovado, in provincia di Pordenone, dal Venezia. Ha deciso la sfida una rete di Bocalon al 38′. I bianconeri hanno fallito l’occasione più ghiotta per pareggiare sul finire del primo tempo con Nestorovski che si è fatto parare un rigore da Lezzerini.

Fonte www.repubblica.it

