TORINO – Finisce in parità la seconda amichevole stagionale del Torino di Marco Giampaolo: 1-1 contro la Pro Patria, affrontata con una formazione largamente rimaneggiata, tra le assenze dettate dagli impegni con le nazionali e dalle indisponibilità di alcuni elementi. Il nuovo tecnico granata ha confermato Rincon in regia e provato nuovamente Aina in posizione di mezz’ala. In porta e in attacco, al posto di Sirigu e Belotti, sono stati schierati rispettivamente Milinkovic-Savic e il giovane De Luca.

Il Toro è passato in vantaggio dopo 10′ grazie alla rete di Zaza, abile a sfruttare un passaggio filtrante di Berenguer. Nella ripresa Giampaolo ha operato alcuni cambi, gettando nella mischia Rosati, Celesia, Bremer e Fiordaliso. Ma dopo aver sprecato l’occasione per portarsi sul 2-0, con Berenguer che si è fatto parare dal nuovo entrato Greco un calcio di rigore, è arrivato il pari della formazione di Busto Arsizio. A siglarlo l’ex Colombo, che al 20′ ha superato Rosati con un sinistro di prima intenzione sotto l’incrocio dei pali.

Sampdoria, nove reti alla Primavera

In campo anche la Sampdoria, che ha rotto il ghiaccio della nuova stagione affrontando la formazione Primavera: finisce 9-1 per la squadra di Claudio Ranieri. Una sgambata senza particolari indicazioni con i blucerchiati ancor privi dei sette nazionali e con Julian Chabot, Jeison Murillo, Antonio Palumbo e Gastón Ramírez impegnati in una seduta personalizzata. Primo gol della stagione per La Gumina, poi a seguire Gabbiadini, Tonelli e Murru. Per i baby rete con Yayi Mpie. Nella ripresa protagonista Bonazzoli con una doppietta, poi tocca al primo gol del capitano Quagliarella. Quindi Bahlouli e Colley di testa su corner fissano il punteggio sul definitivo 9-1.



