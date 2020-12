LIVERPOOL – “Noi come il Leicester? E’ la bellezza dello sport. Lo sport è imprevedibile per cui può succedere che il Leicester vinca il titolo. Certo, è più difficile rispetto a vent’anni fa per questioni economiche ma alle volte è bello vedere una piccola squadra conquistare il titolo.”. Carlo Ancelotti si gode il suo Everton e non sarebbe sorpreso se a maggio la Premier League si concludesse con

un esito inaspettato, come quando nel 2016 trionfò ildia dispetto di ogni pronostico. “Questa è una stagione imprevedibile, ogni partita è davvero difficile, ci sono tante sorprese. E’ difficile prevedere chi vincerà, la classifica è davvero corta e per fortuna l’Everton è lì”. Infine sul successo nell’ultimo turno col: “Siamo davvero soddisfatti della prestazione, non siamo allo stesso livello di squadre come il Chelsea ma ci stiamo lavorando e il fatto di essercela giocata anche con Tottenham e Liverpool è importante per noi. Significa che non siamo lontani dal vertice ma ancora non siamo lì”.