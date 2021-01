INGHILTERRA – Il Capodanno in Premier League dà un dispiacere ad Ancelotti, che perde in casa 1-0 contro il West Ham di Moyes. Decide il gol all’86’ di Soucek: il tiro sbagliato di Cresswell diventa un assist per il centrocampista, appostato sul secondo palo. L’Everton così fallisce l’attacco alla vetta, di proprietà del Liverpool con 33 punti, e resta quarto a 29. È il primo ko dell’anno per i

Toffees che non perdevano in campionato dal 28 novembre, dallo 0-1 contro il Leeds. Neanche il ritorno disalva Ancelotti, che ora rischia di vedere scappare Manchester United e Liverpool. Per il West Ham sono tre punti d’oro che lo proiettano a 23, in decima posizione.