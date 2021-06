AGLI EUROPEI

Sette delle 14 partite dell’Italia nella fase a eliminazione diretta agli Europei sono terminate in pareggio (4V, 3P). Di questi sette pareggi, cinque si sono conclusi ai rigori (2V, 3P), uno con il lancio della monetina e l’altro con la finale spareggio, poi vinta. Questa è la prima partecipazione in assoluto dell’Austria nella fase a eliminazione diretta degli Europei e la prima in questa fase di un grande torneo a partire dai Mondiali del 1954.