La sospensione dei tornei sarebbe dovuta scattare da martedi’ prossimo BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Anche la Bundesliga si arrende all’evidenza. Preso atto di alcuni casi positivi in seconda divisione (due all’Hannover e uno al Norimberga) e di altri sospetti e tenuto conto del rischio di ulteriori contagi, la Lega calcio tedesca ha deciso per lo stop immediato dei campionati.

Nelle scorse ore era stata annunciata la sospensione delle competizioni a partire da martedi’ fino al 2 aprile, confermando dunque il programma del weekend con la 26esima giornata di Bundesliga che si sarebbe giocata anche se a porte chiuse. Ora la decisione di anticipare l’interruzione, a partire dall’anticipo di stasera fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Resta in agenda per lunedi’ l’assemblea di Lega che dovrebbe ratificare la sospensione per le prossime tre settimane.

La Bundesliga tiene pero’ a sottolineare, sposando le dichiarazioni rilasciate in giornata da Rummenigge, che “l’obiettivo e’ ancora quello di portare a termine la stagione entro l’estate, sia per una questione sportiva sia perche’ una conclusione anticipata potrebbe avere gravi conseguenze per alcuni club”, il riferimento ai mancati introiti da diritti tv che penalizzerebbero soprattutto le societa’ medio-piccole.

Del resto gli stessi calciatori avevano storto il naso davanti all’ipotesi di andare in campo nel weekend nonostante altrove (Serie A, Liga, Premier League e Ligue 1 in primis) sia stato deciso di interrompere le competizioni. “Questo e’ folle – aveva twittato in mattinata Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern – Per favore, smettetela di scherzare e tornate alla realta’. Siamo onesti, ci sono priorita’ molto piu’ importanti di qualsiasi sport”.

