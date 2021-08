Antonelli, figlio d’arte (suo padre è un ex pilota e fondatore del team Antonelli Motorsport), è uno dei maggiori prospetti del motorsport mondiale ed è già finito sotto la lente del boss di Mercedes, Toto Wolff, che se lo è accaparrato. Classe 2006, ha compiuto quindici anni lo scorso 25 agosto, l’età minima per scendere in pista con la F4. Andrea Kimi Antonelli ha già vinto il titolo Europeo Karting in categoria OK e ora si appresta a guidare le monoposto che ha comunque già avuto modo di provare in diversi test nel corso della stagione e negli stage della Scuola Federale Aci Sport.

l’emozione del predestinato

Il giovane pilota bolognese ha dichiarato entusiasta: “Sono davvero felice di annunciare che mi unirò a Prema in queste ultime 3 gare dell’Italian F4 Championship. Questa è una nuova ed entusiasmante sfida per me e non vedo l’ora di iniziare. Un grande ringraziamento a Prema e Mercedes per avermi dato questa fantastica opportunità”. Gli fa eco Angelo Rosin, patron di Prema Powerteam: “Antonelli è uno dei prospetti più eccezionali nelle competizioni di karting. Ha impressionato fin dalla tenera età e ha ottenuto notevoli successi lì. Sarà molto interessante, per noi, vederlo adattarsi a una nuova forma di corse automobilistiche. Passare alle monoposto non è mai un compito facile in quanto è un’esperienza completamente nuova, quindi lo aiuteremo nella transizione. Non vediamo l’ora del suo debutto in F4”