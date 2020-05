Il centrale toscano disputerà la sua settima stagione con i pontini LATINA (ITALPRESS) – La Top Volley Cisterna ha rinnovato il contratto con Andrea Rossi. Arrivato nel 2014, il centrale toscano classe ’89 è pronto così per vivere la sua settima stagione con la maglia del club pontino. Il suo rinnovo si aggiunge agli arrivi del centrale tedesco Tobias Krick, dell’opposto Giulio Sabbi, delle bande Kevin Tillie e Oreste Cavuto a cui si sommano i due prolungamenti di contratto con il libero Mimmo Cavaccini e l’altro centrale Arthur Szwarc. “Sono contento di restare in un ambiente che conosco e che può finalmente puntare in alto – spiega Rossi, 327 partite in serie A, 1.574 punti totalizzati di cui 403 a muro – Il settimo anno alla Top Volley, per me è un bel traguardo perché sono arrivato qui che ero un ragazzo e ora mi ritrovo un uomo pronto e motivato per lottare per obiettivi stimolanti”. (ITALPRESS). glb/com 26-Mag-20 08:27