andretti in f1

—

Michael è figlio di Mario Andretti, ex pilota Ferrari e Campione del Mondo di F1 nel 1978 con Lotus, e padre di Marco Andretti, pilota di Indycar. Anche Michael ha corso in F1, 13 GP nel 1993 con McLaren, esperienza arrivata dopo il suo trionfo in Champ Car (l’attuale Indycar) nel 1991. La famiglia Andretti gestisce oggi l’omonimo team che prende parte a numerose competizioni a livello internazionale, soprattutto campionato Indycar (dove avrà Romain Grosjean nel 2022), Formula E e Extreme E. Ma gli Andretti hanno sempre guardato alla Formula 1 come una grande opportunità sportiva e non solo: anche nel recente passato lo stesso Michael aveva più volte detto di essere interessato a entrare nel Mondiale con un team clienti, a patto che fosse sostenibile. Il budget cap varato lo scorso anno e che via via sta limitando i costi di gestione di una scuderia, oltre alla rivoluzione tecnica del 2022 che dovrebbe “semplificare” le monoposto, hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore di un progetto consistente in F1.