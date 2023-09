Angela Andreoli ha conquistato ieri a Padova la sua prima medaglia agli Assoluti di Ginnastica Artistica a Padova.

La giovane diciassettenne della Brixia ha completato un esercizio alla trave davvero eccellente, punteggio 13.650 in una specialità non la sua preferita. La giovanissima bresciana ha tirato fuori cuore e perseveranza per completare un esercizio davvero di alto livello. Un argento che alla “piccola” della Brixia e della Nazionale da carica ed energia.

Una trave adattata, meno acrobatica e più artistica, perfetta nella ribaltata senza mani, con un buon ritmo di esecuzione ed un ottimo doppio carpio di uscita con l’arrivo ottimo e deciso.

Sono Emozioni forti quelle che prova e che esprime al termine della prova e prima delle premiazioni.

“Sono stra felicissima di questo argento ma soprattutto dell’esercizio che ho portato a termine. L’ho fatto proprio bene e sono molto orgogliosa di me stessa“.