Ora focus e concentrazione agli Europei in Turchia. Si parte il giorno di Pasqua per ripetere e migliorare le medaglie dell’anno scorso. Angela trasferisce Gioia ed Emozione. Quella Gioia di gareggiare, di poter fare lo sport che Ama.

Tanti i riscontri positivi da questa due giorni internazionale prima degli europei. Dopo un anno e mezzo è tornata a fare un all round sui 4 attrezzi senza problemi. Ma è la serenità il successo più importante. Sul quale lavorare, sul quale costruire.

