Il club manager della Fiorentina: “Ribery e’ un fuoriclasse” FIRENZE (ITALPRESS) – “Castrovilli al momento e’ il miglior giocatore italiano della serie A insieme a Sensi e Tonali. Ce lo teniamo stretto”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Toscana tv’ il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni. “Ribery e’ un fuoriclasse dentro e fuori dal campo – ha aggiunto l’ex campione viola – Sicuramente la sua assenza ci ha penalizzato molto. Lo aspettiamo per quando ricominceremo il campionato”. Poi la bandiera viola ha fatto una valutazione delle recenti esperienze societarie del club gigliato. “Gli ultimi tre presidenti della Fiorentina sicuramente hanno dato qualcosa di positivo anche se Commisso e’ appena all’inizio. Cecchi Gori ha vinto qualcosa di buono con la Fiorentina, Della Valle ha riportato il club in una buona situazione di classifica ed ha fatto la Champions League, e Commisso in questo momento sta cercando di riportare la Fiorentina ai fasti che competono al club. Forse il presidente Commisso assomiglia molto a Mario Cecchi Gori, come mentalita’ e come conduzione familiare delle proprie aziende e della Fiorentina”. (ITALPRESS). lc/mc/red 07-Apr-20 10:07