ROMA – La CAN ha reso note le designazioni arbitrali per la 1ª giornata di ritorno di Serie A, che prenderà il via con l’anticipo del venerdì Torino–Fiorentina (Di Bello) e proseguirà con le tre gare del sabato Bologna–Milan (Doveri), Sampdoria–Juventus (Fabbri) e Inter–Benevento (Pasqua). Domenica Spezia-Udinese (Di Martino), Atalanta–Lazio (Chiffi), Cagliari–Sassuolo (Mariani), Crotone–Genoa (Giacomelli), Napoli–Parma (La Penna) e il posticipo serale Roma–Verona (Piccinini).