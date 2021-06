Stadio recente ma con una storia già travagliata: quando nel 2005 si decise di abbattere lo “Stadio 23 agosto”, impianto da 80mila posti che dal 1953 aveva ospitato le partite della nazionale e le più importanti gare del calcio romeno, non si considerò un piccolo problema: la mancanza di fondi. L’abbattimento fu così posticipato di due anni e, nonostante i ritardi e le modifiche in corso d’opera, compreso un tetto retrattile da 20 milioni, lo stadio fu inaugurato con successo nel 2011.

Chi ci gioca

—

Da allora ospita le partite della Nazionale, della Dinamo Bucarest e della Fcsb, squadra erede della Steaua ma che, per delle controversie abbastanza assurde, non ne può portare il nome. Lo stadio è quindi la nuova versione dell’impianto che ha visto giocare la grande Steaua, l’unica squadra romena in grado di vincere la Coppa dei Campioni nel 1986 (ai rigori contro il Barcellona).