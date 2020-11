AREZZO – L’Arezzo mette sotto contratto un portiere con molta esperienza in Serie C. “La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Andrea Sala è un nuovo calciatore del Cavallino. Andrea Sala, portiere classe 1993, veste la maglia amaranto dopo le esperienze in Serie C con Rimini, Sambenedettese, Reggina e Pro Patria e in Serie B con la Ternana. Ad Andrea, da parte della Società, va il più sincero Advertisements .

