AREZZO – L'Arezzo mette a segno un altro grande colpo di mercato dopo Alessio Cerci: la rosa di mister Camplone accoglie un veterano della Serie B come Mariano Arini. "La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Mariano Arini è un nuovo calciatore del Cavallino. Mariano Arini, centrocampista classe 1987, soprannominato "Il Samurai" per via del suo look simile a quello dei militari giapponesi, arriva in amaranto dopo le esperienze con le maglie di Avellino, Spal e Cremonese in Serie B. Nella serie cadetta vanta più di 200 presenze, con 19 gol e 12 assist complessivi all'attivo. Con l'Avellino, Arini si legge sul sito dei toscani.

