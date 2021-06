Sesta giornata: l’Albiceleste ha trovato tre successi e due pareggi, mentre la nazionale di Rueda Rivera è partita male ma ha vinto l’ultimo turno contro il Perù

Proseguono le qualificazioni a Qatar 2022 in Sudamerica. Il format è molto semplice: girone unico da dieci squadre, andata e ritorno. Le prime quattro si qualificano direttamente al mondiale, la quinta dovrà passare da uno spareggio intercontinentale. Ci sono tutte, dunque. E siamo solo all’inizio: a metà settimana è in programma la sesta giornata e il calendario offre una sfida molto interessante. A Barranquilla, infatti, si affrontano Colombia e Argentina: match in programma nella notte tra martedì e mercoledì, all’una italiana.

IL MOMENTO — La Colombia ha trovato un successo molto importante nell’ultimo turno, 3-0 sul campo del Perù con reti di Mina, Uribe e Diaz. Vittoria chiave perché fino a questo momento i risultati della nazionale di Rueda Rivera sono stati a dir poco altalenanti: i punti conquistati in cinque partite sono solamente sette, in virtù di due sconfitte e una vittoria. La Colombia è ora quarta a pari punti con Uruguay e Paraguay, ma se vuole evitare guai fino alla fine deve provare a cambiare marcia. L’Argentina ha quattro punti di vantaggio sul terzetto appena citato: l’Albiceleste ha pareggiato all’ultima giornata con il Cile, 1-1 in virtù del rigore trasformato da Messi e del pareggio di Sanchez. Il bottino della formazione allenata da Scaloni è di tre vittorie e due pareggi fino a questo momento.

PRECEDENTI — Sono 31 le sfide tra Argentina e Colombia nella storia delle due nazionali. Il bilancio è favorevole all’Albiceleste: 19 vittorie, sei pareggi e altrettante vittorie dei colombiani. Ma l’Argentina non è riuscita a trovare il successo negli ultimi due scontri diretti: 0-0 il 12 settembre 2018 in amichevole e vittoria della Colombia 2-0 nella Copa America del 2019, con reti di Martinez e Zapata. L’ultima sfida giocata in casa della Colombia è stata vinta dall’Argentina: qualificazioni a Russia 2018, 0-1 con gol decisivo dell’ex Lazio e Milan Lucas Biglia. Ci sarà tanta Serie A in campo: Lautaro, De Paul, Romero, Correa, Musso da una parte; Ospina, Cuadrado, Muriel e Zapata dall’altra.

5 giugno – 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it