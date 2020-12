BUENOS AIRES (Argentina) – Alejandro Sabella, ex allenatore della Nazionale argentina e calciatore, fra le tante, di River Plate e Leeds, è morto a 66 anni a causa delle complicazioni di un problema cardiaco.”La morte di Maradona lo ha colpito molto ed è stato ricoverato per un controllo perché è un malato di cuore. In ospedale sarà sottoposto ad un check up completo”. Erano state queste le dichiarazioni

di qualche giorno fa della sua famiglia, al momento del ricovero. Sabella è stato anche uno dei primi argentini a giocare in Inghilterra, in tempi in cui i rapporti fra i due Stati non erano di certo distesi, diventando un esempoio per molti giovani. Oltre alla finale Mondiale del 2014, fra i suoi tanti successi anche una Coppa Libertadores.