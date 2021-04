Il classe 1996 si ritrovò sin da subito al centro del progetto bianconero, nonostante le prime sperimentazioni da regista poco convincenti. Dopo i primi mesi di ambientamento nel calcio italiano, lo switch definitivo a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. “Ho parlato con lui, mi ha detto che si trova meglio a giocare un po’ più avanti e senza troppi compiti difensivi. E così abbiamo fatto”, ha poi raccontato Pirlo a fine gennaio, quando il calciatore sembrava davvero pronto per prendersi la Juve. Qualcosa però non è andato secondo le aspettative: in 28 presenze ha ottenuto una media voto Gazzetta di 5,81.

FALSA PARTENZA

—

Oltre a un paio di inciampi quanto meno d’immagine (un viaggetto a Dubai in occasione di una due giorni di riposo concessa da Pirlo e la partecipazione alla cena da McKennie, che gli era costata anche un turno di stop punitivo), c’è stato anche un incidente di percorso destinato a condizionarlo nella disponibilità e nel rendimento fino al termine della stagione. Un dolore, insopportabile, per una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, tra la libia e il perone della gamba destra. Dopo un primo periodo di riposo assoluto, una terapia specifica ha dato i primi frutti. Ma “va gestito durante gli allenamenti” ha chiarito Pirlo alla vigilia di Juve-Genoa. Così le aspettative su Arthur restano alte, ma la percezione della sua prima stagione alla Juve – che si riduce in appena millecinquecentoventi minuti giocati – è piuttosto deludente. Molto più dell’ultima stagione di Pjanic in bianconero, che aveva comunque concluso con tre reti e otto assist.