TORINO – "È stata una vittoria, un titolo molto importante per noi, dà molta autostima, molta fiducia alla squadra. È un trofeo eccezionale e dobbiamo mantenere lo stesso livello di concentrazione anche nelle prossime partite". Arthur, nel prepartita di Juve-Bologna, torna sul trionfo bianconero in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Poi, sull'avversario odierno: "Abbiamo studiato molto la squadra durante la settimana – prosegue ai microfoni di JTV – , ha giocatori con". Ai microfoni di Dazn aggiunge: "La verità è che mi sono confrontato con Pirlo, se devo giocare in una posizione diversa ci gioco per aiutare la squadra ma come mezzala mi sento meglio, ci giocavo anche a Barcellona".

Fonte tuttosport.com

