MADRID (SPAGNA) – David Alaba è sempre più lontano dal Bayern Monaco. L’austriaco ha il contratto in scadenza la prossima estate ed è conteso dalle offerte di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Psg e Real Madrid. Ad oggi, il club spagnolo, secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’, sembra in pole. C’è un accordo di massima che prevede un contratto quadriennale e uno stipendio di circa 11 milioni

di euro netti. Da Madrid negano energicamente l’accordo, così come dall’ambiente vicino ad Alaba. I mesi chiave saranno aprile e maggio per decidere il futuro del calciatore. Sempre secondo “As”, però, non è ancora detta l’ultima parola. L’austriaco starebbe ancora valutando le varie proposte. Il City, infatti, avrebbe provato un rilancio dell’offerta che arriverebbe a offrirgli 14 milioni all’anno più bonus.

Fonte tuttosport.com

