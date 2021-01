ASCOLI PICENO – Questo mercato invernale ha visto l’ Ascoli distinguersi per la qualità dei suoi acquisti: i bianconeri, che hanno preso l’ex Crotone Stoian e l’ex Spezia Bidaoui , oggi hanno annunciato l’ingaggio di Simone Simeri e Tommaso D’Orazio dal Bari , quest’ultimo scambiato con Daniele Sarzi Puttini. Ecco i comunicati marchigiani: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla S.S.C. Advertisements 74 gol e 19 assist . E’ stato uno dei protagonisti della risalita in Serie C dei galletti, con cui ha collezionato in due stagioni e mezzo 73 presenze, 25 gol e 17 assist. L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Simone Simeri, che vestirà la maglia n. 93 “ .

D’Orazio andrà coprire la fascia sinistra in difesa

E ancora: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S.C. Bari per lo scambio di prestiti che vede Tommaso D’Orazio approdare in bianconero e Daniele Sarzi Puttini in biancorosso. D’Orazio è abruzzese di Bucchianico, ma nato a Guardiagrele il 3 maggio 1990. E’ un terzino sinistro, che nelle precedenti esperienze con le maglie di Bari, Cosenza, Teramo, Pistoiese e Ancona ha collezionato oltre 200 presenze nei campionati di B e C. Col Bari in questo primo scorcio di stagione è sceso in campo, fra Campionato e Coppa Italia, 16 volte, realizzando 1 gol e 5 assist. Fra i protagonisti della promozione in Serie B col Cosenza, esordisce in cadetteria il 26 agosto 2018 al Del Duca nel match terminato 1-1. Il Club bianconero saluta Daniele Sarzi Puttini e contestualmente dà il benvenuto a Tommaso D’Orazio, che vestirà la maglia n. 3“.