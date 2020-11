ASCOLI PICENO – L’Ascoli, quartultimo in Serie B con soli 5 punti (frutto in una vittoria e due pareggi), ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Valerio Bertotto, al suo posto nelle Marche arriva Delio Rossi, come fa sapere Gianluca Di Marzio su Twitter. Ecco il comunicato con cui i bianconeri (ieri sconfitti dal Venezia) hanno dato il benservito all’ex difensore dell’Udinese: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di Advertisements . Rossi, vincitore di una Coppa Italia con la Lazio e autore di ben tre promozioni in massima serie con Salernitana, Lecce e Bologna, ha allenato come ultima squadra il Palermo due anni fa, quando subentrò a Stellone a quattro giornate dalla fine. Curiosamente, l’ultima vittoria arrivò proprio contro l’Ascoli, sua nuova squadra.