Galano segna e ispira. Ceter in grande spolvero

Tempo due minuti di gioco e si capisce subito che è il Pescara a fare la partita: Leali compie un doppio miracolo su

. Dopo una dozzina di minuti l’Ascoli riesce ad affacciarsi nella trequarti abruzzese, ma non si riesce a creare buoni tiri. Al 16′, prima svolta del match:stente, è rigore sacrosanto chetrasforma. La manovra bianconera continua a latitare, soloprova a far male adalla distanza ma è impreciso. I bianconeri poco a poco migliorano, cercando soprattutto i tiri fuori area. Tuttavia ciò non impedisce al Pescara di raddoppiare con Ceter, al termine di un contropiede perfetto cucito assieme a Galano. Il primo tempo finisce con due gialli, uno ae uno a

ASCOLI-PESCARA 0-2: NUMERI E STATISTICHE

Sabiri, infortunio che fa paura. L’Ascoli s’aggrappa a Leali

La ripresa si apre con l’ennesima dimostrazione di onnipotenza di Ceter, che salta di netto il marcatore e sfiora l’incrocio dei pali con una sassata. Il baby Cangiano, lanciato da Delio Rossi al posto di Pierini, impegna Fiorillo dalla distanza. Al 16′ i giocatori in campo rimangono terrorizati da ciò che accade a Sabiri, vittima di un grave infortunio. Dopo che la partita è ripresa, Breda manda in campo Capone e Crecco per Ceter e Maistro, mentre nell’Ascoli entra Tupta per lo sfortunato Sabiri. Il Delfino per poco non trova il tris, ma Capone spara per due volte di fila il pallone addosso al portiere bianconero. Senza Leali il passivo per l’Ascoli sarebbe stato senz’altro più pesante, dato che l’estremo difensore annulla anche le conclusioni di Busellato e Galano. Il finale di gioco non porta a variazioni nel tabellino: Pescara corsaro ad Ascoli.