ROMA – Gli Europei di atletica tornano a Roma. L’European Athletics ha deciso di assegnare alla Capitale i prossimi Campionati del 2024. La Città Eterna tornerà ad ospitare la manifestazione continentale dopo l’ultima volta, avvenuta nel 1974. Sarà la terza volta per l’Italia che festeggerà circa 86 anni dall’evento inaugurale di Torino 1934. Roma ha battuto la candidatura di Katowice, in Polonia, altra città in corsa per la

rassegna.

