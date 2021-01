Aston Martin: programma e progetto vanno avanti

“Dobbiamo assicurarci di adattare il progetto correttamente. Sono sicuro che con il limite di budget ora stiamo tutti imparando quali compromessi fare. – ha spiegato Szafnauer – Il piano per la fabbrica è che se per qualche motivo in futuro il limite di budget cambierà, lo stabilimento sarà scalabile, ma per ora non ci sono stati cambiamenti”. Nel frattempo il team continua a lavorare nell’attuale sede, nei pressi del circuito di Silverstone. Il lancio del team Aston Martin (ex Racing Point) è in programma per marzo. In quell’occasione saranno svelati i nuovi colori della squadra e sarà presentata la coppia di piloti del team, Sebastian Vettel e Lance Stroll.